Cyriel Dessers a dit qu'il avait réalisé son "transfert de rêve" en rejoignant le promu italien. Présentation de son nouveau club avec cinq chose à savoir sur lui.

Crémone se trouve à environ 80 kilomètres au sud de Milan. Ce n'est donc pas dans une grande ville que va vivre Cyriel Dessers. Elle compte environ 72 000 habitants et est principalement une cité touristique. Si vous vous y rendez, n'oubliez pas de visiter le magnifique centre historique, avec comme principale attraction la cathédrale et son Torrazzo, le troisième plus haut clocher en brique du monde.Le nom de l'ancien habitant le plus célèbre de la ville vous évoquera peut-être quelque chose. Antonio Stradivari, également connu sous le nom de Stradivarius. L'Italien a placé Crémone sur la carte musicale grâce à ses violons de réputation internationale et aujourd'hui, les gens peuvent voir comment l'instrument est fabriqué dans le musée du violon. Si la ville vaut la peine d'être visité, ce n'est certainement pas pour son passé footballistique. Pourtant, Cremonese était l'un des pères fondateurs de la Serie A en 1929, mais il a rapidement disparu de la scène. Hormis quelques retours éphémères au plus haut niveau, le club n'a jamais atteint les sommets. Il n'avait plus jouée en D1 italienne depuis 1996.Cet été, Cremonese a retrouvé la Serie A grâce à sa deuxième place en Serie B , suffisante pour permettre une promotion parmi l'élite.Le club qui a terminé derrière Lecce la saison dernière est une souris grise du football italien. Et vous pouvez prendre cette expression littéralement, car l'équipe joue en rouge... et en gris. Les Grigiorossi en italien. Mais Cremonese possède aussi d'autres surnoms comme La Cremo, Le Tigre et bien sûr I Violini.Pour le reste, vous risquez de ne pas connaître beaucoup d'anciens joueurs du club. Une exception cependant avec Enrico Chiesa, qui compte 22 sélections avec les Azzurri et qui est le père du joueur de la Juventus Federico. L'une des stars italiennes lors de la conquête de l'Euro.Cependant, un autre ancien joueur est encore plus connu puisqu'il s'agit de Gianluca Vialli. Le divin chauve a remporté des coupes européennes avec la Sampdoria (contre Anderlecht d'ailleurs), la Juventus et Chelsea. Il compte 59 sélections avec la Squadra Azzurra, a été deux fois champion d'Italie et a été le bras droit de l'entraîneur Roberto Mancini lors du titre européen de l'Italie l'année dernière.On ne s'y attendrait pas, mais Cyriel Dessers ne sera pas le premier Belge à défendre les couleurs du promu italien. Lors de la saison 2018-19, Xian Emmers, le fils de l'ancien Diable rouge Marc (qui a joué en son temps à Perugia), y avait été prêté par l'Inter. Il avait terminé à la neuvième position de la Serie B. Cremonese peut s'appuyer sur des tifosi très fanatiques, qui peuvent aussi être très critiques. Ils se feront entendre s'ils n'aiment pas le spectacle proposé, avait un jour expliqué le Belge de 23 ans dans les colonnes du Belang van Limburg. Xian Emmers évolue aujourd'hui à Roda JC, un club de deuxième division néerlandaise.Les Nigérians, comme l'autre nationalité de Dessers, étaient aussi présents avant lui à Cremonese, même s'ils n'étaient pas si nombreux. En 2019-20, le milieu de terrain Kingsley Michael y avait été prêté par Bologne et dans les équipes de jeunes, il y a eu un certain Chinaecherem Ibe pendant quelques années. Il est parti depuis. Cette année, Dessers retrouvera un compatriote et concurrent en équipe nationale en la personne de David Okereke. Flop au FC Bruges, il retourne définitivement en Italie après un prêt la saison passée à Venezia. Avant de rejoindre, l'autre Venise, celle du Nord, Okereke avait porté les couleurs d'autres clubs de la Botte: Spezia , Consenza et Lavagnese.Les Grigiorossi ont versé un montant de 6,5 millions d'euros sur le compte en banque du Racing Genk pour obtenir la signature de Cyriel Dessers. Le club ne manque donc pas d'argent. Celui-ci vient, entre autres, du président Paolo Rossi et du président honoraire Giovanni Arvedi, qui ne sont que trop heureux de s'offrir un grand nom. La saison dernière, le club possédait la masse salariale la plus élevée de Serie B (14 millions d'euros).Il faut aussi de l'argent pour atteindre le grand objectif de la prochaine saison, à savoir le maintien dans la plus haute division du football transalpin. Pour y parvenir, Cremonese a engagé 18 joueurs dont la plupart en location. Un nouvel entraîneur s'est aussi installé sur le banc, car l'homme qui a permis la promotion du club est parti soudainement après ce fait d'arme. Désormais, Cremonese est guidé par Massimiliano Alvini. Un homme de 52 ans, qui fait ses débuts au plus haut niveau.Enfin, Dessers jouera ses matchs à domicile dans le Stadio Giovanni Zini, nommé ainsi en l'honneur de l'ancien gardien de but du club qui a combattu comme soldat pendant la première guerre mondiale. Zini est mort de la typhoïde pendant le conflit, mais le club lui a rendu un grand hommage en donnant son nom au nouveau stade. La première pierre a été posée un an après la fin de la guerre.Il peut accueillir 20 000 personnes, ce qui en Belgique ferait de lui l'un des plus grands stades du Royaime. En Italie, en revanche, c'est l'un des plus petits, surtout en termes de spectateurs. En Serie B, l'assistance dépassait rarement les 5000 personnes. Cependant, cette situation pourrait bientôt changer si les plus grands clubs italiens font le déplacement au Stadio Giovanni Zini. Et qui sait, peut-être que les supporters se rendront alors en masse pour assister aux exploits de Dessers.