Ce vendredi 23 octobre, Pelé fêtera ses 80 ans, l'occasion de dépoussiérer une vieux débat: qui est le plus grand joueur de tous les temps?

Pelé, Diego Maradona, Johann Cruiff, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ? Un autre ? S'il y a bien un débat qui déchaîne les passions, c'est bien celui de savoir qui est le plus grand joueur de foot de l'histoire.

Pour tenter de répondre à cette question hautement épineuse, c'est à vous de jouer, en répondant à notre sondage ci-dessous. Comme à Sport/Foot Mag, on est sympas, on vous a un peu déblayé le terrain.

