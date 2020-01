Le meneur de jeu du Real Madrid,transféré en juin 2019 à Chamartin, se confie sur son début de saison dans le club qui l'a toujours fait rêver, entraîné par Zinédine Zidane, son idole d'enfance.

Eden Hazard a enfilé une doudoune rouge. Sa casquette noire protège son visage. Le capitaine de la Belgique nous a reçus à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real, dans un long salon orné de livres et photos à la gloire du club madrilène, réservé aux proches. Pour l'ancien joueur du LOSC (28 ans), d'humeur joviale, le déjeuner approche. Encore le temps pour un entretien et une séance photo qui brisent sa relative discrétion depuis son arrivée estivale dans le plus grand club du monde. " Je n'étais pas bon ", avoue-t-il. Depuis lors, la situation a changé, même si une blessure a coupé son élan.

...