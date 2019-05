Suspendu au match aller, Son Heung-min (26) veut aider Tottenham Hotspur à renverser la situation ce mercredi soir à la Johan Cruijff ArenA et à qualifier le club anglais pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire.

"Il est infatigable. On dirait le lapin Duracell : il n'abandonne jamais, il essaye, il essaye, il essaye encore et encore. " Mauricio Pochettino ne tarit pas d'éloges. Depuis le mois de juin, Son Heung-min (26) a disputé trois tournois et plusieurs matches amicaux avec son équipe nationale. Il a aussi joué plus de quarante matches avec Tottenham Hotspur mais, à la fin mars, on aurait dit que le médian/ailier entamait à peine la saison. Il déboulait, dribblait, marquait et faisait marquer. Toujours avec le sourire. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi.

...