Solskjaer veut retrouver l'état d'esprit de 1999 à United

L'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer espère reconstituer dans son groupe la mentalité des "Red Devils" de son époque de joueur, notamment vainqueurs du triplé Ligue des champions-Premier League-Coupe d'Angleterre en 1999.

"On se défiait tous les jours à l'entraînement. Il y avait des bagarres, mais il y avait une justice interne que je n'ai pas vue dans beaucoup d'équipes", a expliqué le Norvégien dans une interview donnée à ESPN.

"Nous n'avons jamais, jamais accepté que quelqu'un soit sous la normale à l'entraînement. On se donnait des coups de pied et on devait sortir vainqueur tous les jours. Cela se transcrivait dans les matches, on ne cédait jamais. Il y avait un esprit d'équipe incroyable", a raconté le manager, qui doit affronter le FC Barcelone mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions.

"Je veux que mes joueurs se poussent vraiment les uns les autres et qu'ils exigent que tout le monde donne 100% tous les jours. C'est la seule façon de progresser et de gagner", a-t-il demandé à ses joueurs.

"Le défi est: 'Comment puis-je faire de ces joueurs des gagnants comme nous l'étions?'", a résumé Solskjaer avant de recevoir le Barça à Old Trafford.

"Nous jouons contre une bonne équipe, mais il y a quelque chose de spécial dans ce groupe de joueurs. Ce sera fantastique", a conclu celui qui a mené les Mancuniens à l'exploit contre le PSG au tour précédent.