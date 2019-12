Sur le terrain, Sinisa Mihajlovic était un guerrier. Mais son plus grand combat, c'est en dehors des terrains qu'il le livre. L'entraîneur de Bologne lutte contre la leucémie et n'a pas l'intention de laisser la maladie l'emporter.

Vendredi 30 novembre. Une vingtaine de journalistes sont réunis dans la salle de presse du centre d'entraînement de Casteldebole, à quelques kilomètres de Bologne. Un homme entre. Il porte un pull rouge sang, une casquette rouge et une veste bleu foncé. Ce sont les couleurs du FC Bologne et l'homme est son entraîneur. Il Mister, comme on dit en Italie.

...