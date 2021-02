Le Club de Bruges a annoncé lundi le prêt de son défenseur ivoirien Simon Deli. Le joueur va retourner au Slavia Prague pour y ponctuer la saison. Le club tchèque, d'où était arrivé l'international en juillet 2019, ne dispose pas d'option d'achat.

Titulaire à part entière la saison dernière, Deli a perdu sa place dans le onze de base de Philippe Clement au fil des semaines. Le robuste défenseur central, 1m92, n'a pas joué la moindre minute en 2021, barré par Brandon Mechele et Odilon Kossounou. Cette saison, il a disputé 17 matches pour les Blauw en Zwart, 13 en D1A et 4 en Ligue des Champions. Depuis son arrivée dans la Venise du Nord, Deli compte 60 matches (4 buts) à son actif.

L'Ivoirien, 16 apparitions pour les Elephants, retourne donc dans un club qu'il connait très bien pour y avoir décroché deux titres de champion et deux Coupes entre 2015 et 2019.

