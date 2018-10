"Si le Standard veut jouer un rôle, on doit gagner à la maison"

Si Akhisarspor, vainqueur de la Coupe et de la Super Coupe de Turquie la saison dernière, n'est pas l'équipe la plus sexy du championnat turc, il n'en demeure pas moins qu'il est capable de bousculer et même de battre les ténors du championnat. "C'est qu'ils ont donc une façon de jouer qui les met en difficulté. Si on veut jouer un rôle dans cette compétition, on doit gagner à la maison", assure Michel Preud'homme.

Le Standard de Liège espère clairement jouer un rôle dans ce groupe J qui compte l'ogre sévillan "et puis trois équipes qui peuvent prétendre à la qualification mais tout dépendra qui prendra des points et où. On se doit de gagner à domicile. En tout cas, jeudi soir, on ne va pas calculer."

Le coach liégeois ne compte clairement pas faire de tournante à l'occasion de cette deuxième journée d'Europa League. "Les changements sont parfois forcés en fonction des qualités spécifiques dans telles ou telles rencontres mais nous aurons ici besoin d'éléments prêts à jouer", assure MPH qui se méfie cependant d'une équipe qui végète en bas de tableau en Turquie (16e avec 5 points en 7 matches).

"Quand tu bas des équipes comme Galatasaray, Besiktas ou Fenerbace, c'est que tu as de la qualité dans ton groupe. C'est certes une équipe qui ne prend pas de risques mais on ne gagne pas de matches qu'avec des défenseurs. Josué, Regattin et Vural sont des techniciens et le duo d'attaquant est costaud avec Selesnyov en pointe capable de garder un ballon ou de dévier le cuir. Quant à Manu, il peut aussi jouer sur les flancs. Attention à leurs reconversions offensives."

Les Liégeois vont cependant imposer leur jeu afin de mettre l'adversaire hors position. Le coach liégeois est toujours privé de Bastien, Lestienne et Carlinhos. Quant à Obbi Oulare, il a repris les entraînements collectifs.