Dimanche dernier, pour la première fois depuis douze ans, un match de Premier League a eu lieu à Bramall Lane, le port d'attache de Sheffield United et le plus vieux stade au monde encore en activité au niveau professionnel. Un endroit particulier dans une ville particulière où sont ancrées les racines du football moderne.

Ils étaient des milliers dans les rues de Sheffield, en mai dernier, pour saluer le car transportant les joueurs et le staff technique dans le centre de la cité de l'acier. Soulagés ! En 2007, lors de la dernière journée de Premier League, les Blades étaient descendus. Quatre ans plus tard, il avaient même chuté en League One mais en 2013, grâce au soutien financier d'un prince saoudien - Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud, le club de l'homme d'affaires local et supporter au long cours Kevin McCabe avait entamé sa longue remontée.

...