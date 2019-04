Séville se repositionne pour la C1

Le Séville FC n'est plus qu'à un point de la 4e place du Championnat d'Espagne, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, après sa victoire 2 à 0 devant Alavés, jeudi, lors de la 30e journée.

Les Sévillans, 6e, comptent 46 points, comme le 5e Valence, vainqueur du Real Madrid 2-1 mercredi. Les deux clubs n'ont plus qu'une longueur de retard sur Getafe (47 pts), 4e, tenu en échec sur le terrain de l'Espanyol mardi (1-1).

Séville a nettement dominé la première période mais sans parvenir à tromper la défense bien regroupée d'Alavés. Et il a fallu attendre l'approche de la mi-temps pour voir les efforts de l'équipe locale récompensés. Pablo Sarabia a laissé astucieusement filer le ballon dans la surface et Roque Mesa, en embuscade, n'a pas raté l'occasion d'ouvrir la marque au grand bonheur des plus de 33.000 spectateurs du stade Sanchez Pizjuan (41e).

Au retour des vestiaires, Séville a poursuivi sa domination sans pouvoir aggraver le score. Et c'est Sarabia qui a délivré son équipe à dix minutes de la fin après être sorti vainqueur d'un tête-à-tête avec le gardien d'Alavés (2-0, 80e).

La 30e journée a été marquée par le match nul du leader, le FC Barcelone, 4-4 à Villarreal, et la première défaite du Real Madrid depuis le retour sur le banc de Zinédine Zidane (2-1 à Valence).

Dans les deux derniers matches de cette journée, Leganés, 12e, a battu Valladolid, 16e, 1-0 dans le temps additionnel et la Real Sociedad, 9e, a usé le Betis Séville, 10e, 2 à 1.