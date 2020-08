Le FC Séville a remporté l'Europa League en battant l'Inter Milan de Romelu Liukaku 3-2 vendredi soir en finale, joué à huis clos sur terrain neutre à Cologne, en Allemagne.

Romelu Lukaku a ouvert le score sur penalty après 5 minutes, inscrivant son 34e but pour sa première saison sous le maillot de l'Inter. Le Diable Rouge a ainsi égalé le record du Brésilien Ronaldo, qui avait marqué à 34 reprises pour sa première saison en Lombardie en 1997-1998.

L'attaquant néerlandais Luuk De Jong a marqué deux fois de la tête (12e, 33e) pour donner l'avantage aux Sévillans, avant que Diego Godin ne ramène l'égalité au marquoir à la 36e minute.

Sévile reprenait les commandes à la 74e minute d'un tir de Diego Carlos dévié dans son propre but par Lukaku: 3-2 score final.

Séville, détenteur du record de victoires, s'offre une sixième Europa League après ses victoires en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016.

L'Inter, vainqueur de la C3 en 1991, 1994 et 1998, s'incline une seconde fois en finale de l'épreuve après 1997. Le club italien compte aussi trois Ligues des champions à son palmarès (1964, 1965 et 2010).

