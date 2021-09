Les présidents n'ont pas vraiment beaucoup de patience dans la Botte. Leonardo Semplici de Cagliari prend déjà la porte après le 1/9 du début de saison. Idem pour Eusebio Di Francesco (que remplaçait d'ailleurs Semplici en Serdaigne) qui n'avait pas pris le moindre point avec le Hellas Vérone. Il pourrait être remplacé par Andrea Pirlo.

Cagliari, avec seulement un point pris en trois journées de championnat, a annoncé mardi l'éviction de son entraîneur Leonardo Semplici, quelques heures seulement après que le Hellas Vérone a pris la même décision avec Eusebio Di Francesco.

En annonçant la fin du contrat de l'entraîneur et ses adjoints, le club sarde a néanmoins tenu à remercier Semplici pour avoir contribué à sauver le club dans l'élite la saison dernière (16e, avec quatre points d'avance sur le premier relégable). Après le nul initial contre Spezia (2-2), Cagliari s'est incliné cette saison sur le terrain de l'AC Milan (1-4), puis à domicile ce week-end à domicile contre le Genoa (2-3), après avoir mené 2-0. Avec un point, le club est 17e. Semplici avait été nommé entraîneur de Cagliari en février dernier après l'éviction d'Eusebio Di Francesco. Ce dernier a aussi été remercié ce mardi par le Hellas Vérone, où il était arrivé cet été pour rebondir.

"Le Hellas annonce avoir relevé Eusebio Di Francesco de son poste d'entraîneur de l'équipe première", souligne le club sur son site. Vérone s'est de nouveau incliné lundi soir à Bologne (0-1) après ses deux revers initiaux à domicile, contre Sassuolo (2-3) puis le champion en titre l'Inter Milan (1-3).

Di Francesco était arrivé cet été à l'Hellas pour succéder à Ivan Juric, parti au Torino. C'est la troisième fois de suite que l'ex-entraîneur de la Roma est éjecté d'un banc sans même réussir à conclure une première saison dans un club, après ses expériences à la Sampdoria (8 matches en 2019/20) et Cagliari (26 matches en 2020/21).

Avec seulement quatre matches avec Vérone (en comptant un tour préliminaire de Coupe d'Italie remporté avant le championnat), il aura tenu encore moins longtemps. Di Francesco s'était pourtant taillé une jolie réputation avant cela à Sassuolo (2012-2017) et la Roma (2017-2019).

Pour le remplacer, la presse italienne avance notamment le nom du Croate Igor Tudor, ex-entraîneur de l'Udinese et adjoint la saison dernière d'Andrea Pirlo à la Juventus Turin. L'Hellas Vérone accueille dimanche l'AS Rome, l'ex-club de Di Francesco, pour la 4e journée de Serie A.

