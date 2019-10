Serie A: La Juve en leader, Pioli et Ranieri en sauveurs

La Juventus a repris les commandes de la Serie A juste avant la trêve et c'est avec son habituel statut de leader qu'elle affrontera Bologne samedi lors de la 8e journée, qui verra également Stefano Pioli et Claudio Ranieri débuter leurs missions de sauvetage de l'AC Milan et de la Sampdoria Gênes.

