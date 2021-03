Victorieux du Torino, dimanche après-midi, les Nerazzurri ont enchainé un huitième succès consécutif en championnat. Les coéquipiers de Romelu Lukaku prennent une avance considérable sur leur dauphin milanais. L'attaquant belge, quant à lui, a encore fait trembler les filets et contribuer à ce succès.

Les journées passent et l'Inter confirme toujours un peu plus son rang. Ce dimanche, pour le compte de la 27ème journée, les Interistes se déplaçaient sur la pelouse du Torino, 18ème au classement. Dominateurs, mais ne trouvant pas la bonne solution pour inquiéter Sirigu, il fallait attendre la seconde période, et le pénalty de Lukaku pour enfin animer la rencontre. Une avance de courte durée, puisque dans un élan de folie, les Turinois ont égalisé quelques minutes plus tard, par l'intermédiaire de Sanabria. Mais le coaching d'Antonio Conte a payé grâce à l'entrée de Sanchez. Le Chilien, très actif dès son entrée, a délivré une passe décisive à Martinez à 5 minutes du coup de sifflet final.

Cette victoire, associée à la défaite du Milan AC face à Naples, dimanche soir, leur permet d'avoir 9 points d'avance en tête du championnat. Les hommes de Conte conservent même 10 points d'avance sur la Juventus, 3ème avec un match de retard. À 11 journées de la fin du championnat, l'Inter confirme donc son statut, et se rapproche toujours plus d'un titre qui lui échappe depuis 2010.

Lukaku encore décisif

Un titre qui ferait de Lukaku une véritable icone à Milan. Encore buteur, le Belge en est à 19 buts et 6 passes décisives cette saison. Deuxième au classement des buteurs, derrière Ronaldo, Lukaku confirme pour sa deuxième saison en Italie. Bien décidé à stopper le règne de la Juventus, les Nerazzuri auront besoin de leur attaquant vedette, constant depuis le début de saison, pour atteindre le sommet du foot italien.

🎯 | Romelu Lukaku inscrit du point de penalty son 19e but de la saison ! 💥🇧🇪#TorinoInter pic.twitter.com/3xGTGzLwGs — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 14, 2021

Vincent Attardo

Les journées passent et l'Inter confirme toujours un peu plus son rang. Ce dimanche, pour le compte de la 27ème journée, les Interistes se déplaçaient sur la pelouse du Torino, 18ème au classement. Dominateurs, mais ne trouvant pas la bonne solution pour inquiéter Sirigu, il fallait attendre la seconde période, et le pénalty de Lukaku pour enfin animer la rencontre. Une avance de courte durée, puisque dans un élan de folie, les Turinois ont égalisé quelques minutes plus tard, par l'intermédiaire de Sanabria. Mais le coaching d'Antonio Conte a payé grâce à l'entrée de Sanchez. Le Chilien, très actif dès son entrée, a délivré une passe décisive à Martinez à 5 minutes du coup de sifflet final. Cette victoire, associée à la défaite du Milan AC face à Naples, dimanche soir, leur permet d'avoir 9 points d'avance en tête du championnat. Les hommes de Conte conservent même 10 points d'avance sur la Juventus, 3ème avec un match de retard. À 11 journées de la fin du championnat, l'Inter confirme donc son statut, et se rapproche toujours plus d'un titre qui lui échappe depuis 2010.Un titre qui ferait de Lukaku une véritable icone à Milan. Encore buteur, le Belge en est à 19 buts et 6 passes décisives cette saison. Deuxième au classement des buteurs, derrière Ronaldo, Lukaku confirme pour sa deuxième saison en Italie. Bien décidé à stopper le règne de la Juventus, les Nerazzuri auront besoin de leur attaquant vedette, constant depuis le début de saison, pour atteindre le sommet du foot italien.Vincent Attardo