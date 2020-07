Le contrat de Sergio Ramos avec le Real Madrid expire dans un an, mais selon le président Florentino Pérez, les fans de Madrid n'ont pas à s'inquiéter.

"Ramos restera avec nous pour le reste de sa vie. C'est plus qu'un simple capitaine", a déclaré Pérez, après que le défenseur central espagnol de 34 ans a reçu le trophée de champion d'Espagne, jeudi soir, son cinquième personnel depuis 2005 et son entrée en équipe première. "Il s'est forgé une mentalité de groupe et a fait preuve d'un formidable leadership."

Pérez a vu, depuis les gradins désertés d'Alfredo di Stefano, comment le Real Madrid a remporté le 34e titre national grâce à sa dixième victoire consécutive en championnat contre Villarreal (2-1).

"Nous voulions vraiment être champions et nous l'avons fait", a déclaré le président. "Zinedine Zidane est l'architecte en chef de ce succès. J'ai lu un message sur Twitter disant qu'en moyenne il gagnait un prix toutes les dix-neuf rencontres. Que puis-je dire de plus ? C'est un cadeau du ciel et j'espère qu'il restera longtemps parmi nous".

Le Real Madrid comptait deux points de retard sur le FC Barcelone lorsque la saison a été interrompue en mars à cause du coronavirus. Après la reprise, l'équipe de Zidane a aligné dix victoires de suite, six fois avec un seul but de différence. Ramos a marqué cinq de ses dix buts cette saison au cours des dernières semaines.

"Tout le monde a vu à quel point nous sommes forts. Ce championnat aura une place particulière dans l'histoire du Real Madrid", a déclaré Florentino Pérez, qui négocie un renouvellement de contrat avec Ramos.

Vendredi après-midi, la sélection sera honorée dans le complexe d'entraînement du club, en présence, entre autres, du maire de Madrid.

