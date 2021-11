Le coeur a ses raisons et l'attaquant argentin pourrait voir sa carrière barcelonaise être sérieusement écourtée. Même si sur Twitter, il a tenu à démentir les rumeurs.

L'aventure barcelonaise tourne au vinaigre pour Sergio Agüero. Cet été, il avait rejoint la Catalogne à la fin de son contrat avec Manchester City qui avait décidé de le laisser partir. Le Kun avait choisi son nouveau défi dans l'optique de jouer avec son pote Lionel Messi. Mais les problèmes financiers du Barça ont poussé La Pulga vers Paris.

Ensuite, c'est une blessure au mollet qui est venue le contrarier. L'Argentin a dû attendre le 17 octobre pour enfin disputer ses premières minutes sous le maillot blaugrana. C'était contre Valence.

Mais cette joie fut de courte durée puisque 5 matches plus tard, Kun Agüero est de nouveau sur le flanc pour des raisons qui pourraient le pousser à mettre un terme prématurément à sa carrière.

Contraint de sortir juste avant la mi-temps du match contre Alavés, l'attaquant de poche se plaignait de douleurs au torse. Après examens, le corps médical avait détecté une arythmie cardiaque et l'indisponibilité a été évaluée à trois mois dans un premier temps. Sauf que selon Catalunya Radio, le problème cardiaque est en fait plus grave. Les derniers tests d'efforts réalisés par Agüero montrent que son arythmie serait incompatible avec le sport de haut niveau. Et donc une fin de carrière serait envisagée.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

En attendant, Sergio Agüero a réagi aux rumeurs à son encontre dans un tweet. "Suite aux rumeurs qui circulent, je peux dire que je suis les instructions des médecins du club. Je fais des tests et des traitements et puis dans nonante jours, je verrai comment aura évolué la guérison.", a-t-il écrit avant de dire qu'il gardait un état d'esprit "positif".

