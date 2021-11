A la 40e minute du match contre Alavés, l'Argenton s'est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou, visiblement victime d'un malaise. L'arbitre a appelé les secouristes mais le joueur est sorti du terrain en marchant.

Sergio Agüero, victime d'un léger malaise lors du match contre Alavés samedi au Camp Nou pour la 12e journée de Liga (1-1), a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique. Le joueur du FC Barcelone sera absent trois mois, "le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation", a précisé le club catalan dimanche soir dans un communiqué.

Arrivé au FC Barcelone cet été, Sergio Agüero avait dû attendre le 17 octobre pour faire ses débuts sous le maillot blaugrana en raison d'une blessure au mollet.

Moins de deux semaines plus tard, l'Argentin a donc connu un nouveau pépin physique. A la 40e minute du match, Agüero s'est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou, visiblement victime d'un malaise. L'arbitre a appelé les secouristes mais l'ancien joueur de Manchester City est sorti du terrain en marchant, remplacé par Philippe Coutinho (41e).

