Ancien latéral du club, il était en charge de l'équipe B depuis cette saison

En attendant sans doute la désignation d'un entraîneur plus chevronné, le FC Barcelone a confié la succession de Ronald Koeman à Sergi Barjuan. Formé à la Masia et ancien latéral du club dont il a porté le maillot entre 1993 et 2002 (380 matches), Sergi a pris en charge le Barça B cette saison après un passage en Chine, à Hangzhou FC, où il avait été licencié en 2019 après un mandat commencé en 2017. Avant cela, il a aussi entraîné le Recreativo Huelva (2012-14), Almeria (2015) et Majorque lors de la fin de la saison 2016-17 sans parvenir à maintenir ce dernier parmi l'élite espagnole.

