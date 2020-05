Les joueurs de football de Bundesliga, qui va reprendre ce weekend, ne pourront pas refuser de prendre part au jeu. Martin Schimke, ancien basketteur spécialisé dans le droit du travail, l'a annonce à plusieurs médias allemands.

"Il est impossible de dire non", a déclaré Schimke. "Les joueurs ont un contrat et sont tenus de le respecter si l'employeur l'exige. Bien entendu, les clubs ont également un devoir de diligence dans cette situation exceptionnelle, mais ils ont rempli cette condition grâce à des protocoles stricts relatifs à la sécurité et à l'hygiène autour des rencontres. Si un joueur refuse de jouer, le club pourrait prendre des mesures disciplinaires".

Le football allemand reprend ce weekend dans les deux premières divisions. De nombreux clubs ont déjà indiqué comprendre les joueurs réticents à l'idée de jouer en raison de la pandémie de Covid-19.

