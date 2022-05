L'Argentin qui a remporté 130 millions de dollars au cours des douze derniers mois (revenus globaux) devance LeBron James et un autre footballeur, Cristiano Ronaldo.

En dépit d'une saison médiocre au Paris Saint-Germain, le footballeur argentin Lionel Messi a été le sportif le mieux payé au monde cette année, selon le classement annuel du magazine américain Forbes publié jeudi. Ses gains globaux sont évalués à 130 millions de dollars (124,4 millions d'euros) au cours des douze derniers mois. Son contrat de joueur lui a rapporté 75 millions de dollars (71,8 M d'euros) et ses revenus publicitaires 55 (52,6 M d'euros).

Messi, qui a obtenu un 7e Ballon d'Or l'année dernière, devance le joueur de basket américain des Los Angeles Lakers LeBron James 121,2 millions de dollars (116 M d'euros) et un autre joueur de football le Portugais Cristiano Ronaldo de Manchester United qui a 115 millions de dollars (110 M d'euros).

Le top 10 est complété dans l'ordre par Neymar (Bré/football) 95 millions de dollars (90,9 M d'euros), Stephen Curry (USA/basket) 92,8 millions de dollars (88,8 M d'euros), Kevin Durant (USA/basket) 92,1 millions de dollars (88,1 M d'euros) Roger Federer (Sui/tennis) 90,7 millions de dollars (86,8 M d'euros), Canelo Alvarez (Mex/boxe) 90 millions de dollars (86,1 M d'euros), Tom Brady (USA/football américain) 83,9 millions de dollars (80,3 M d''euros) et Giannis Antetokounmpo (Grè/basket), seul sportif de moins de 30 ans, 80,9 millions de dollars (77,4 M d'euros).

Deuxième Européen dans ce classement, l'ancien N.1 mondial de tennis, Roger Federer a la particularité d'avoir gagné 86,1 de ses 86,8 millions d'euros en dehors des courts de tennis. En 2021, le boxeur MMA irlandais Conor McGregor était en tête de ce classement avec un total de 180 millions de dollars (172,2 M d'euros) dont 150 (143,5 M d'euros) grâce à sa marque de whisky.

