À Madrid, c'est maintenant au tour de Clarence Seedorf de faire part de ses inquiétudes sur le retard à l'allumage d'Eden.

Malgré tout son talent, Vinícius Junior n'avait pas encore réussi à marquer dans deux matches de suite. Il l'a fait juste avant la trêve internationale, en mettant le but de la victoire contre Valladolid (1-0), avant d'ouvrir les score face à Levante (0-2). Deux buts importants, donc.

C'est pourquoi Marca chante aujourd'hui les louanges du Brésilien de vingt ans, surnommé "Le nouveau talisman" du Real Madrid. Selon le quotidien espagnol, à chaque fois que Vinícius a marqué jusqu'à présent, le club madrilène s'est imposé. Remember son but la saison dernière lors du Clásico. Le compteur de l'ailier brésilien renseigne désormais dix buts et quatorze passes décisives en 72 matches.Le scepticisme de SeedorfClaquer des buts dans deux rencontres d'affilée pour le compte de la Casa Blanca, Eden Hazard n'y pas encore parvenu. Son but lors de la victoire 4-2 contre Grenade le 5 octobre 2019 reste le seul et unique pion inscrit sous le maillot immaculé du Real. Que son concurrent direct rayonne de confiance est bien sûr une bonne nouvelle pour le club, mais moins bonne pour Hazard lui-même, même si Thibaut Courtois en est sûr : "Eden va bientôt exploser". Une explosion certainement pas prévue pour le Clásico du 24 octobre, qui aura lieu au Camp Nou.Alors qu'on pensait le revoir lors d'un top match contre Barcelone, Eden Hazard a vu son programme ajusté. Il doit d'abord reprendre confiance en lui et retrouver une forme physique optimale avant de pouvoir figurer sur une telle feuille de match. Le joueur et le club ne veulent plus prendre de risques. Pendant ce temps, Clarence Seedorf, ancienne légende du Real, n'hésite pas à remettre en question l'engagement du Diable rouge. Dans une interview accordée à Goal.com, le Néerlandais a passé en revue les candidats au Ballon d'Or : "Cristiano et Messi ont montré depuis douze ou treize ans qu'ils continuent à faire leur devoir. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent prendre leur place, comme Neymar ou De Bruyne. Vous avez aussi Hazard, qui a toujours été prétendu être à la hauteur, mais je lui poserais cette question : es-tu vraiment motivé pour être le meilleur ? Et puis il y a Lukaku, qui a fait un pas en avant la saison dernière."Ce sera à Eden lui-même de répondre à cette question...