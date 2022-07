L'attaquant le plus cher du club de la Ruhr devait remplacer Erling Haaland.

Le Borussia Dortmund devra se passer de sa nouvelle recrue Sébastien Haller, atteint d'une tumeur aux testicules, pendant "plusieurs mois", a annoncé mercredi le club allemand.

"Il a été opéré avec succès la semaine dernière. Il sera définitivement absent pendant quelques mois", a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl. "L'opération s'est très, très bien déroulée et il est sur la bonne voie", a-t-il ajouté.

L'attaquant franco-ivoirien de 28 ans, qui vient de rejoindre le vice-champion d'Allemagne en provenance de l'Ajax Amsterdam pour environ 31 millions d'euros, avait appris le diagnostic la semaine dernière lors du stage d'été des Jaunes et Noirs à Bad Ragaz en Suisse. "Nous le soutenons pleinement", a assuré l'entraîneur Edin Terzic.

Les responsables du BVB n'ont pas précisé mercredi si, en raison de l'absence prolongée de l'attaquant, le club allait encore une fois s'activer sur le marché des transferts. Terzic dispose de "diverses options", a déclaré Sebastian Kehl, précisant que "nous ne ferons quelque chose que si cela a du sens à la fin".

Haller, l'attaquant le plus cher de l'histoire du club, devait remplacer la star Erling Haaland partie à Manchester City. Le seul attaquant de pointe de l'effectif de Dortmund est actuellement le prometteur Youssoufa Moukoko, 17 ans. Mais l'entraîneur Edin Terzic a indiqué que Donyell Malen, Karim Adeyemi ou Thorgan Hazard pourraient également jouer en pointe.

Dortmund disputera son premier match officiel de la saison vendredi lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne contre le 1860 Munich, qui évolue en troisième division. Le premier match de championnat est programmé le 6 août avec la réception de Leverkusen.

