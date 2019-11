"Scandale", "falsification": De Bruyne fustige le tirage au sort sans suspense de l'Euro

Les règles particulièrement alambiquées du tirage au sort de l'Euro-2020, prévu le 30 novembre, ont causé un tollé auprès des joueurs et des médias en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays qui connaissent déjà leur groupe et certains adversaires avant même la cérémonie.

© belga