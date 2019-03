Sarri "pas inquiet" quant à un éventuel départ d'Eden Hazard vers le Real

L'annonce du retour de Zinedine Zidane au Real Madrid lundi a sonné comme une mauvaise nouvelle pour les supporters de Chelsea, désireux de garder Eden Hazard dans leurs rangs le plus longtemps possible. Le Diable rouge n'a jamais caché son envie d'endosser un jour le maillot des Merengues et a toujours été un grand fan de Zidane.