Le buteur polonais du Bayern devance Jadon Sancho et Joshua Kimmich.

Robert Lewandowski a été désigné Joueur de la saison en Bundesliga lors d'un vote organisé par le Syndicat allemand des joueurs (VDV). L'attaquant polonais du Bayern Munich a été plébiscité avec 40,2 pour-cent des suffrages. Il a largement devancé Jadon Sancho du Borussia Dortmund (13,9%) et son équipier Joshua Kimmich (7,2%).

Lewandowski a remporté le classement des buteurs avec 34 buts. Le Polonais de 31 ans reçoit pour la quatrième fois ce trophée, attribué suite aux votes des joueurs des quatre premières divisions et des autres membres de la VDV.

Le Bayern a reçu d'autres récompenses: Alphonso Davies est le meilleur nouveau venu, devant Erling Haaland (Dortmund), et Hansi Flick le meilleur coach.

