Albert Sambi Lokonga a prolongé de trois ans et demi son contrat à Anderlecht, avec lequel il est désormais lié jusque 2023, a annoncé le club bruxellois lundi.

"Les Mauve et Blanc avaient d'ores et déjà levé l'option contenue dans l'ancien contrat du joueur, qui était donc de toute façon déjà lié au Sporting jusqu'à la fin de la saison 2020-21. L'international espoir de 20 ans a donc signé un nouvel accord jusqu'en 2023", précise le RSCA.

Albert Sambi Lokonga, 20 ans, a effectué son retour dans l'équipe le 1er septembre dernier face au Standard, lui qu'une blessure au genou avait écarté des terrains depuis décembre 2018. Le petit frère de Paul-José Mpoku a depuis pratiquement tout joué, hormis le match contre Bruges pour lequel il était suspendu.

"Je suis naturellement un enfant de Neerpede. C'est mon club depuis l'âge de 11 ans", déclare Albert Sambi Lokonga. "C'était également mon plus grand rêve de jouer en équipe première ici. Au début de la saison, j'ai ressenti la confiance de Vincent Kompany, du staff et de l'ensemble du club. Maintenant, je dois encore continuer de faire mes preuves à Anderlecht, laisser mes qualités mûrir pleinement et essayer de contribuer aux nouveaux succès sportifs auquels le club et ses supporters aspirent. J'ai encore assez de défis à relever ici jusqu'en 2023. C'est donc avec grand enthousiasme que je prolonge mon contrat."