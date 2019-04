Le jeune et talentueux ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi s'est gravement blessé au tendon d'Achille, lundi lors du partage des 'Blues' contre Burnley lors de la 35e journée de Premier League. L'ailier anglais, 18 ans à peine, est sorti à la 41e minute.

"Vraiment dégouté de terminer ma saison sur une rupture du tendon d'Achille", a écrit Hudson-Odoi sur les réseaux. "Je vais travailler dur et revenir plus fort encore la saison prochaine". Les Blues, quatrièmes de Premier League, n'ont pas encore communiqué sur la gravité de la blessure et la période de revalidation que devra observer le joueur.

L'Anglais, formé à Chelsea depuis l'âge de 7 ans, est considéré comme un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Cette saison, il a disputé 24 matches (5 buts) pour les Londoniens toutes compétitions confondues. Hudson-Odoi, courtisé par le Bayern Munich selon la presse allemande, est devenu international avec les 'Three Lions' en mars à l'occasion d'un match contre la République tchèque.