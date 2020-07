Le Diable rouge s'est blessé face à l'Espanyol.

Adnan Januzaj s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match de la Real Sociedad contre l'Espanyol Barcelone jeudi soir. Le club basque l'a annoncé vendredi sur son site officiel. Selon les médias espagnols, le Diable Rouge ne devrait pas revenir sur les terrains avant la fin des compétitions.

"Les obstacles font partie de la vie mais je vais travailler dur et revenir le plus tôt possible", a écrit l'ailier de 25 ans sur Instagram. C'est un nouveau coup dur pour la Real Sociedad, qui doit déjà composer avec les absences de Martin Odegaard, Luca Sangalli et Asier Illaramendi. Le club, 7e de Liga et à la lutte pour les places européennes, a précisé que Januzaj a été victime d'une blessure de grade 2 au muscle fémoral droit. Le Belge a déjà commencé son traitement.

Cette saison, l'ancien joueur de Mancheter United a disputé 28 matches toutes compétitions confondues, compilant 7 buts et 4 assists. Buteur contre Getafe le 29 juin, il ne devrait pas pouvoir disputer les cinq dernières journées de championnat.

