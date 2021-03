Si Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic se chamaillent pour le titre de boss de Milan, il y en a un autre un qui peut prétendre à un poste en Lombardie : Alexis Saelemaekers.

L'ancien Anderlechtois a trouvé son bonheur à l'AC Milan et carbure depuis la reprise du ballon rond post-corona. L'Observatoire du football CIES a dressé un bilan des joueurs ayant remporté le plus de matches entre le 15 mars 2020 et le 10 mars 2021 et force est de constater que le Belge possède un très bon ratio. Focus sur les cinq grands championnats.

En Ligue1, c'est l'ancien gantois Jonathan David qui domine le classement avec le LOSC. L'attaquant a gagné seize de ses 21 rencontres et a donc un taux de 76% de victoires en un an. Il est suivi de près par le Parisien Keylor Navas. Sans surprise, le podium est complété par un Lyonnais : le capitaine, Memphis Depay. Quant au Diable Jason Denayer, il a disputé 23 rencontres, avec quatorze victoires à la clé.

En Liga, Mario Hermoso (Atlético) est le joueur avec le plus de victoires depuis le retour dans les stades vides. Il est suivi par deux joueurs du Real : Casemiro et Karim Benzema. Surprise, Lionel Messi ne figure pas dans les vingt premiers.

De l'autre côté de la Manche, Manchester City rafle tout avec onze joueurs aux onze premières places, incluant un Kevin De Bruyne ayant remporté 70% des rencontres disputées. Les autres clubs représentés sont Manchester United, Tottenham, Chelsea et West Ham.

En Allemagne comme en Angleterre, aucune surprise. Le Bayern Munich domine la compétition, et par conséquent, ce classement. Serge Gnabry détient d'ailleurs le meilleur ratio des cinq grands championnats, avec 91% (21 victoires sur 23). Seuls deux joueurs font mieux que lui : Milan Gajic et Milan Borjan, tous deux à l'Étoile Rouge de Belgrade. On plaint le pauvre Bastian Oczipka (Schalke 04) qui referme la marche. L'Allemand n'a pas remporté le moindre match sur les 23 où il a été titulaire !

Alexis Saelemaekers domine, quant à lui, le classement en Serie A. Depuis que le football italien a repris, l'ancien Mauve a remporté 18 de ses 23 matches et devance deux Intéristes : Alessandro Bastoni et... Romelu Lukaku (73% de victoires).

Et en Belgique ? À nouveau, aucune surprise ! Les Brugeois dominent logiquement avec sept joueurs aux sept premières places. Le premier, Odilon Kossounou, a une belle moyenne de 85% de matches remportés. À noter qu'on ne trouve ni Mauve ni Rouche dans le top 20.

Par Mariano Spitzer

