Après six saisons à Anfield Road, l'attaquant sénégalais va enfiler la vareuse du Rekordmeister allemand.

Après six saisons passées à Liverpool, Sadio Mané quitte les Reds pour rejoindre le Bayern Munich, ont annoncé les deux clubs mercredi. L'attaquant sénégalais a signé un contrat jusqu'en 2025 avec les Bavarois. Mané, 30 ans, avait rejoint Liverpool en 2016 en provenance de Southampton. En six saisons sous le maillot des Reds, il a inscrit 120 buts en 269 rencontres toutes compétitions confondues, délivrant également 48 assists. Lors de la saison 2018-2019, il avait notamment terminé meilleur buteur de la Premier League avec 22 réalisations. Sur le plan collectif, le Sénégalais a remporté la Ligue des Champions en 2019 mais aussi un titre de champion d'Angleterre en 2020, une Coupe d'Angleterre (2022) et une Coupe de la Ligue anglaise (2022). International sénégalais, il compte 89 caps (31 buts) avec les Lions de la Teranga avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier.