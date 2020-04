L'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané a affirmé mercredi qu'il "comprendrait" si la pandémie de Covid-19 entraînait l'annulation de la saison, privant ainsi les Reds d'un premier titre en 30 ans.

"Je veux gagner les matches (qu'il reste à jouer) et je veux remporter le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrais", a-t-il confié à la radio Talksport.

Avec 25 points d'avance sur Manchester City quand le championnat a été interrompu, Liverpool était pratiquement assuré de décrocher son premier titre national depuis 1990.

Mais l'interruption de la saison à cause de la pandémie laisse son épilogue en suspens, comme celui des autres grandes ligues européennes.

Cette période "a été difficile pour Liverpool, mais elle a été bien plus dure pour des millions de gens dans le monde", a-t-il ajouté. "Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée. En ce qui me concerne, (gagner le titre) est mon rêve et je veux le gagner cette année", a poursuivi Mané.

"Si ce n'est pas le cas, je l'accepterai, c'est la vie. Espérons qu'on le gagne l'an prochain", a complété le Sénégalais de 27 ans.

De nombreuses voix se sont toutefois déjà élevées pour estimer que le titre ne pouvait échapper à Liverpool, parmi lesquelles le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.

"Je veux gagner les matches (qu'il reste à jouer) et je veux remporter le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrais", a-t-il confié à la radio Talksport. Avec 25 points d'avance sur Manchester City quand le championnat a été interrompu, Liverpool était pratiquement assuré de décrocher son premier titre national depuis 1990. Mais l'interruption de la saison à cause de la pandémie laisse son épilogue en suspens, comme celui des autres grandes ligues européennes. Cette période "a été difficile pour Liverpool, mais elle a été bien plus dure pour des millions de gens dans le monde", a-t-il ajouté. "Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée. En ce qui me concerne, (gagner le titre) est mon rêve et je veux le gagner cette année", a poursuivi Mané."Si ce n'est pas le cas, je l'accepterai, c'est la vie. Espérons qu'on le gagne l'an prochain", a complété le Sénégalais de 27 ans. De nombreuses voix se sont toutefois déjà élevées pour estimer que le titre ne pouvait échapper à Liverpool, parmi lesquelles le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.