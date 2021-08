La route vers la phase de poules de la Ligue des Champions sera très compliquée pour les vice-champions de Belgique qui ne se sont déjà pas rassurés en championnat.

Le Racing Genk, s'il parvient à écarter la redoutable équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk, défiera en barrages de la Ligue des Champions le vainqueur du duel entre les Français de l'AS Monaco et les Tchèques du Sparta Prague. Tel a été le résultat du tirage au sort de la principale compétition européenne de football, qui s'est tenu ce lundi midi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.

Dauphin du Club de Bruges la saison dernière sur la scène domestique, le KRC Genk va entamer son parcours continental mardi en Ligue des Champions par la réception des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (20h) pour le compte du 3e tour préliminaire. Ils joueront le match retour le 10 août, sur la pelouse du Stade Olympique de Kiev (19h30). Une élimination les enverrait directement en phase de groupes de l'Europa League. En cas de qualification, les Genkois défieront en barrages le vainqueur de AS Monaco-Sparta Prague. Les barrages se tiendront les 17 ou 18 août pour l'aller, les 24 ou 25 août pour le retour. En cas de défaite à ce stade de la compétition, Genk jouerait également la phase de groupes de l'Europa League. Les tirages au sort de l'Europa League, avec l'Antwerp, et de la Conference League, qui concerne Anderlecht et La Gantoise, sont prévus dans la foulée.

