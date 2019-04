Suite à la défaite de Manchester United hier face au rival de Manchester City, le consultant et ex-capitaine des Red Devils n'a pas épargné Paul Pogba.

Alors qu'il décryptait le match qui opposait les deux clubs de Manchester, hier soir (0-2), la légende de United n'a pas hésité à écorcher le meilleur joueur du club. Alors qu'il estimait sa performance trop faible vis-à-vis des attentes placées en lui, l'Irlandais est revenu sur la prise de parole de Paul Pogba qui avait suivi la lourde défaite de ce week-end face à Everton : "Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit, a déclaré Keane. Ça n'a aucun sens tout ce qu'il dit là. Je ne pense même pas que lui-même croyait à ce qu'il disait. Il parle du fait d'être un coéquipier modèle. Mais si vous voulez être un bon coéquipier, vous devez revenir en arrière pour défendre. Ce mec est un garçon talentueux, mais nous disons la même chose depuis très longtemps. Combien de fois nous l'avons vu dans les matches où il ne court absolument pas."

Avant de continuer et de revenir sur ce que dégageait le champion du monde sur le terrain : "Il parle de langage corporel, mais lève les mains en l'air à chaque fois. C'est un gros problème pour United. C'est un joueur qui n'est plus très jeune (26 ans), qui a participé à de grandes compétitions et a remporté de grands trophées. Mais je ne pense pas qu'il donne l'exemple, d'après ce que je vois. Le langage corporel et la fierté qu'il a mentionnés, je ne les vois pas dans ses performances. Et mes yeux ne mentent pas."

Le moins que l'on puisse dire est que depuis plusieurs matchs, Paul Pogba est en première ligne quand il s'agit de subir les critiques quant au niveau actuel de l'équipe. De quoi lui donner des envies d'ailleurs ?