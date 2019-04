Ronaldo figure bien dans le groupe de la Juve parti à l'Ajax

Cristiano Ronaldo, qui s'était blessé à la cuisse droite il y a 15 jours, figure dans le groupe retenu par l'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, pour affronter mercredi l'Ajax Amsterdam en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Ronaldo s'était blessé lors d'un match face à la Serbie à Lisbonne avec la sélection portugaise. Il n'a plus porté le maillot de la Juventus depuis son formidable triplé face à l'Atlético de Madrid en 8e de finale retour de la C1 (0-2; 3-0).

Quelques heures après être sorti du terrain en se tenant l'arrière de la cuisse droite le 25 mars à Lisbonne, le quintuple Ballon d'Or s'était voulu rassurant.

"Je ne suis pas inquiet. Je connais mon corps. Ce sont des choses qui arrivent. Je reviendrai en forme dans une ou deux semaines", avait prédit l'ancien Madrilène, qui ne s'est donc pas trompé.

Le retour de Ronaldo est un atout supplémentaire pour Massimiliano Allegri, qui doit encore décider si son attaquant portugais est apte à débuter la partie ou s'il doit le laisser sur le banc au coup d'envoi.

Sa convocation était en tous cas attendue, le Portugais ayant participé normalement à l'entraînement collectif ce mardi et à une grande partie de celui de lundi.

Mercredi à Amsterdam, la Juventus sera en revanche privée de son défenseur et capitaine Giorgio Chiellini, blessé lundi à l'entraînement, et du milieu de terrain allemand Emre Can.

L'ailier brésilien Douglas Costa fait comme Ronaldo son retour dans le groupe après une blessure.