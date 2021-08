Dans un message sur Instagram, CR7 a répondu aux rumeurs lancés par le média sportif espagnol "El Chiringuito". Il reste donc (provisoirement) à la Juventus où il jouera avec un nouveau collègue le Brésilien Kaio Jorge qui débarque de Santos.

La star portugaise de la Juventus Cristiano Ronaldo a écarté mardi soir tout projet de retour au Real Madrid, comme évoqué par certains médias, regrettant que certains "jouent avec (son) nom".

"Mon histoire au Real Madrid est écrite. C'est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres", écrit (en anglais) sur Instagram "CR7", qui a joué au Real neuf saisons (2009-18).

Dans la journée, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti avait également démenti tout projet en ce sens dans un message sur Twitter. "Au-delà de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu des informations fréquentes m'associant à un certain nombre de clubs dans différents championnats, sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de chercher la vérité", ajoute Ronaldo, au coeur de nombreuses rumeurs de transferts depuis plusieurs mois alors qu'il doit entamer sa quatrième et dernière année de contrat à Turin. "Je brise le silence aujourd'hui pour dire que je ne peux pas autoriser les gens à continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et sur mon travail, engagé et préparé pour tous les défis qui m'attendent", ajoute la star de 36 ans, meilleur buteur du Championnat d'Italie la saison dernière, sans pour autant confirmer explicitement qu'il va rester Bianconero.

KAIO JORGE DEBARQUE DE SANTOS, LE CLUB DE NEYMAR ET PELE

Kaio Jorge quitte Santos et le Brésil pour rejoindre la Juventus Turin. L'attaquant brésilien de 19 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec la Vielle Dame, a annoncé le club italien mardi.

Considéré comme un des grands espoirs au Brésil, Kaio Jorge était sur les tablettes de plusieurs clubs européens, comme l'AC Milan, Naples ou Benfica. Formé à Santos, le club de Pelé et Neymar, il y a débuté en équipe première en 2018 à l'âge de 16 ans. Un an plus tard, Kaio Jorge remportait le Mondial U17 avec le Brésil.

