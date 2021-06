Le capitaine portugais et le gardien belge se sont échangés quelques mots à la fin du 1/8e de finale. Mais le Portugais a aussi tenu à féliciter les Diables rouges.

Cristiano Ronaldo ne prolongera pas son titre européen avec le Portugal. CR7 et ses coéquipiers ont affronté la Belgique en huitième de finale à Séville dimanche soir, qui l'a emporté 1-0 après un duel âprement disputé. Thorgan Hazard a propulsé les Diables rouges en quart de finale contre l'Italie.

Après le coup de sifflet final, le meilleur buteur portugais a embrassé Thibaut Courtois et lui a dit: "Tu as eu de la chance, hein? La balle n'a pas voulu entrer aujourd'hui."

"FÉLICITATIONS À LA BELGIQUE"

"Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu", a réagi le quintuple Ballon d'or. "Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais", a poursuivi celui qui a marqué cinq buts dans cet Euro. Il a ensuite adressé quelques mots à l'intention de ses adversaires du jour : "Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus fort", a conclu l'attaquant vedette de la Seleçao et de la Juventus Turin, qui a égalé à 36 ans le record de buts en sélection (109) de l'Iranien Ali Daei lors de cet Euro. Ronaldo est le recordman du nombre de buts dans les championnats d'Europe avec 14 réalisations au total.

Cristiano Ronaldo ne prolongera pas son titre européen avec le Portugal. CR7 et ses coéquipiers ont affronté la Belgique en huitième de finale à Séville dimanche soir, qui l'a emporté 1-0 après un duel âprement disputé. Thorgan Hazard a propulsé les Diables rouges en quart de finale contre l'Italie. Après le coup de sifflet final, le meilleur buteur portugais a embrassé Thibaut Courtois et lui a dit: "Tu as eu de la chance, hein? La balle n'a pas voulu entrer aujourd'hui." "FÉLICITATIONS À LA BELGIQUE""Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu", a réagi le quintuple Ballon d'or. "Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais", a poursuivi celui qui a marqué cinq buts dans cet Euro. Il a ensuite adressé quelques mots à l'intention de ses adversaires du jour : "Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus fort", a conclu l'attaquant vedette de la Seleçao et de la Juventus Turin, qui a égalé à 36 ans le record de buts en sélection (109) de l'Iranien Ali Daei lors de cet Euro. Ronaldo est le recordman du nombre de buts dans les championnats d'Europe avec 14 réalisations au total.