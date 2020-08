Ronald Koeman est à Zeist pour négocier son départ en tant que sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas de football. Une démarche indispensable afin de lui ouvrir la voie pour devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Koeman a déclaré à la chaîne publique de télévision néerlandaise NOS que rien n'était encore réglé, mais qu'il aimerait devenir le nouvel entraîneur des Catalans.

"Oui, j'aimerais bien, mais ce ne sera pas définitif avant la signature", a déclaré Koeman. "D'ici là, je ne peux rien dire."

Koeman s'est entretenu lundi avec une délégation du FC Barcelone, a confirmé le directeur général du club Oscar Grau aux médias espagnols. L'actuel entraîneur de l'équipe nationale néerlandaise a une clause dans son contrat qui l'autorise à partir pour le FC Barcelone sous certaines conditions.

Âgé de 57 ans, l'ancien défenseur central à la terrible frappe, deviendrait le successeur dans la ville catalane de l'Espagnol Quique Sétien, renvoyé lundi trois jours après la pire défaite du Barça en coupes européennes, 2-8 en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Sétien avait pris ses fonctions le 1 janvier en remplacement d'Ernesto Valverde.

Koeman a joué pour le club catalan de 1989 à 1995. Il a été champion d'Espagne à quatre reprises avec le Barcelone et a remporté la dernière Coupe d'Europe des clubs champions en 1992, grâce à son but en prolongation (1-0 contre la Sampdoria). La compétition allait devenir l'année suivante la Ligue des Champions. Il a aussi occupé le poste d'entraîneur-adjoint du FC Barcelone entre juillet 1998 et décembre 1999 sous la houlette de Louis Van Gaal.

Il a ensuite occupé des postes de T1 successivement à Vitesse, Ajax Amsterdam, Benfica, PSV Eindhoven, Valence, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton et Everton. Depuis le 6 février 2018, il dirige la destinée sportive des "Oranje" et est sous contrat avec eux jusqu'à l'issue du Mondial 2022au Qatar qui doit s'achever en décembre 2022.

