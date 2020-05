Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman, dont un rendez-vous chez son cardiologue avait été annulé en mars en raison de la crise du Covid-19, a fait un malaise cardiaque quelques semaines plus tard. "J'ai eu de la chance", a-t-il expliqué à la télévision néerlandaise.

"Mon rendez-vous a été reporté en raison du coronavirus. A présent, je me demande combien de personnes ne sont plus en vie car un tel rendez-vous a été reporté", a déclaré Koeman.

"Aux soins intensifs, tout était fixé sur le coronavirus", a expliqué Koeman. Dans ma famille, il y a souvent eu des problèmes cardiaques. C'est pourquoi j'avais pris un rendez-vous pour le 19 mars. Il a été annulé. Oui, avec les conséquences que l'on sait."

Début mai, Koeman, 57 ans, a ressenti des douleurs à la poitrine, au terme d'une sortie à vélo. Il a été transporté en ambulance à l'hôpital à Amsterdam, où il a été soigné.

"Je suis rentré cassé à la maison, j'avais des douleurs à la poitrine, j'étais tout blanc et commençais à transpirer. J'ai pensé: ce n'est pas bon. Il était +moins une+, j'ai frôlé le pire".

Le sélectionneur des Oranje indique qu'il est toujours resté conscient et s'est rapidement senti mieux.

"Depuis, je suis retourné chez le cardiologue et tout va bien. Je réalise que j'ai eu de la chance", a-t-il conclu.

