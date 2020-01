Le gardien de but international argentin de Manchester United, Sergio Romero, a détruit sa Lamborghini dans un accident de la route où il était seul impliqué et dont il est sorti indemne, rapportent les médias anglais, citant le club.

Des images d'une Lamborghini blanche à l'arrière arraché et coincée sous une barrière, près du centre d'entraînement des Red Devils ont circulé lundi matin sur les réseaux sociaux, et des observateurs ont rapidement reconnu le bolide conduit par le gardien remplaçant.

Le club a confirmé au Manchester Evening News qu'il s'agissait bien de la voiture de leur joueur, une Lamborghini Gallardo d'une valeur de 190.000 euros acquise en janvier 2017 par l'ancien Monégasque, mais qu'il était sorti indemne de l'accident et qu'il n'y avait aucun blessé.

Selon Sky Sports, le joueur s'est même entraîné normalement avec ses coéquipiers lundi matin, avant le match de Premier League contre Burnley, mercredi.

Doublure du gardien David de Gea, Romero (32 ans), qui compte 96 sélections nationales avec l'Argentine, a disputé 9 matches pour Manchester cette saison en Europa League et dans les coupes nationales.

Sergio Romero a été victime d'un accident la route ce lundi matin alors qu'il se rendait à l'entraînement.

Le gardien d'United est indemne d'après le club.



