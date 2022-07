Le jeune Belge avait quitté Anderlecht et son centre de formation voici trois ans. Il devrait rejoindre Southampton où se sont révélés des joueurs comme Gareth Bale ou Theo Walcott.

L'international espoir Roméo Lavia a annoncé mercredi qu'il quitte Manchester City, où il était encore sous contrat pour deux ans. Les médias britanniques l'ont longtemps associé à un transfert à Southampton.

"Mon aventure à Manchester City a pris fin", a écrit notre compatriote. "Je tiens à remercier tout le monde au club pour ces deux dernières années. Je me suis bonifié en tant que joueur et qu'homme ici. C'était un honneur de faire mes débuts dans ce club au plus haut niveau."

Lavia salue les Citizens, trois ans après avoir quitté le centre de formation d'Anderlecht. Au cours des deux dernières saisons, Lavia a principalement été sélectionné auprès de l'équipe U23 pour laquelle il a disputé un total de 38 matchs, pour 2 buts et 4 passes décisives.

My Manchester City journey has come to an end. pic.twitter.com/AlOzgraMck — Lavia Roméo (@RomeoLavia) July 6, 2022

Outre les 16 matchs joués avec les U18 et 4 de Youth League, Lavia a également fait 2 apparitions avec l'équipe première de City, d'abord en tant que titulaire, en septembre 2021 en Coupe de la Ligue lors de la victoire 6-1 face à Wycombe, puis en tant que remplaçant, en fin de 3e tour de FA Cup à Swindon Town remporté par City, 1-4, en janvier 2022.

Récemment sélectionné avec les Diablotins, Lavia devrait rebondir à Southampton, un club réputé pour avoir permis l'émergence de nombreux talents tels que Gareth Bale, Luke Shaw, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Theo Walcott.

