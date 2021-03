L'Inter Milan a consolidé son avance en tête de la Serie A en battant Parme 1-2, jeudi grâce notamment à deux assists de Romelu Lukaku lors de la 25e journée du championnat d'Italie.

Après le match nul de l'AC Milan mercredi face à Udinese (1-1), l'Inter Milan avait l'occasion d'accroître légèrement son avance en tête de la Série A. Un doublé d'Alexis Sanchez sur deux passes décisives de Romelu Lukaku (54e et 62e). Hernani a pourtant réduit l'écart mais ce ne fut pas suffisant pour relancer les Parmesans (71e).

Maxime Busi est entré au jeu à la 66e minute et Daan Dierckx n'était, lui, pas dans le groupe. Grâce à ces trois points précieux, l'Inter compte désormais 59 points et trône en tête de la Serie A avec 6 points d'avance sur son grand rival, l'AC Milan. Parme compte toujours 15 points et est toujours 19e et donc relégable. Les Parmesans ont 6 points de moins que le premier non-relégable, le club de Cagliari de Radja Nainggolan.

🚅 | Als Romelu Lukaku z'n motor op gang trekt, is er geen stoppen meer aan! 💪#ParmaInter pic.twitter.com/rlKpoChWKY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 4, 2021

Après le match nul de l'AC Milan mercredi face à Udinese (1-1), l'Inter Milan avait l'occasion d'accroître légèrement son avance en tête de la Série A. Un doublé d'Alexis Sanchez sur deux passes décisives de Romelu Lukaku (54e et 62e). Hernani a pourtant réduit l'écart mais ce ne fut pas suffisant pour relancer les Parmesans (71e). Maxime Busi est entré au jeu à la 66e minute et Daan Dierckx n'était, lui, pas dans le groupe. Grâce à ces trois points précieux, l'Inter compte désormais 59 points et trône en tête de la Serie A avec 6 points d'avance sur son grand rival, l'AC Milan. Parme compte toujours 15 points et est toujours 19e et donc relégable. Les Parmesans ont 6 points de moins que le premier non-relégable, le club de Cagliari de Radja Nainggolan.