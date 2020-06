Romelu Lukaku plante son 19e but

L'Inter Milan a manqué le coche mercredi dans le championnat d'Italie de football. Malgré le 19e but de la saison en Serie A de Romelu Lukaku, sur penalty (41e) et deux autres signés Biraghi (44e) et Valero (86e), les hommes d'Antonio Conte n'ont pu que partager 3-3 avec Sassuolo.

© iStock