Romelu Lukaku ne s'est pas entraîné cette semaine à Manchester United

"Romelu a pris un jour ou deux, je ne l'ai pas encore vu", a déclaré Solskjær. "Ça avait été décidé avant mon arrivée, donc tout va bien". Selon plusieurs médias, le Diable Rouge a reçu l'autorisation de s'absenter pour "raisons personnelles". Il devrait manquer les matches à Cardiff (22 décembre) et contre Huddersfield (26 décembre).

Ole Gunnar Solskjaer s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Il a laissé entendre vendredi qu'il espérait rester à Old Trafford au-delà des six mois de sa mission initiale.

"Je comprends que tant de managers aimeraient être à Manchester United et je suis l'un d'entre eux. Mais ce n'est pas quelque chose dont nous avons parlé, le club va lancer un processus maintenant pour les six prochains mois", a déclaré le Norvégien, qui a porté le maillot des Red Devils entre 1996 et 2007.

Manchester United, qui se rend samedi à Cardiff, pointe actuellement à la 6e place de la Premier League, avec 26 points en 17 journées, soit 19 points derrière le leader Liverpool.