L'attaquant des Diables rouges n'a été titularisé que huit fois cette saison en Premier League.

Romelu Lukaku, titularisé seulement huit fois cette saison en championnat, n'est "pas heureux" de sa situation à Chelsea, a-t-il déclaré dans une interview à Sky Sport Italia, jeudi.

Depuis le début de la saison, l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel préfère souvent laisser sur le banc l'attaquant de 28 ans, qui a été diminué par une blessure et par le Covid-19. "Je ne suis pas heureux de la situation mais je suis quelqu'un de travailleur et je ne dois pas abandonner", a-t-il déclaré à la chaîne sportive. L'ex-attaquant de l'Inter a rejoint le club anglais en août après avoir remporté la Serie A avec les Nerazzurri.

"Après deux ans en Italie, où j'ai beaucoup travaillé à l'Inter avec des entraîneurs et des nutritionnistes, je me sens bien physiquement", a-t-il affirmé. "Mais je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que le coach a choisi de jouer dans un autre système, je dois juste ne pas baisser les bras, continuer à travailler et être professionnel", a-t-il ajouté.

Lukaku a emmené l'Inter Milan vers son premier titre de champion d'Italie depuis 2010 la saison dernière, en inscrivant 24 buts pour 10 passes décisives. Il a également été nommé meilleur joueur de Série A. Chelsea a dépensé 115 millions d'euros pour recruter le Diable Rouge, qui avait déjà joué pour les Blues lors de la saison 2011-2012.

Au cours de l'interview, Lukaku est également revenu sur les conditions de son départ d'Italie. "Je veux m'excuser auprès des fans de l'Inter car je pense que les choses auraient dû se passer différemment", a-t-il déclaré. "J'ai toujours dit que je portais l'Inter dans mon coeur, je vais y retourner, je l'espère vraiment. Je suis amoureux de l'Italie", a-t-il poursuivi.

Lukaku a marqué son neuvième but cette saison mercredi au cours du match nul de Chelsea contre Brighton (1-1). Les joueurs de Thomas Tuchel, deuxièmes du championnat, se déplacent à Liverpool (3e) dimanche.

Lire aussi: Comment Romelu Lukaku est redevenu indispensable à Chelsea

Romelu Lukaku, titularisé seulement huit fois cette saison en championnat, n'est "pas heureux" de sa situation à Chelsea, a-t-il déclaré dans une interview à Sky Sport Italia, jeudi. Depuis le début de la saison, l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel préfère souvent laisser sur le banc l'attaquant de 28 ans, qui a été diminué par une blessure et par le Covid-19. "Je ne suis pas heureux de la situation mais je suis quelqu'un de travailleur et je ne dois pas abandonner", a-t-il déclaré à la chaîne sportive. L'ex-attaquant de l'Inter a rejoint le club anglais en août après avoir remporté la Serie A avec les Nerazzurri. "Après deux ans en Italie, où j'ai beaucoup travaillé à l'Inter avec des entraîneurs et des nutritionnistes, je me sens bien physiquement", a-t-il affirmé. "Mais je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que le coach a choisi de jouer dans un autre système, je dois juste ne pas baisser les bras, continuer à travailler et être professionnel", a-t-il ajouté. Lukaku a emmené l'Inter Milan vers son premier titre de champion d'Italie depuis 2010 la saison dernière, en inscrivant 24 buts pour 10 passes décisives. Il a également été nommé meilleur joueur de Série A. Chelsea a dépensé 115 millions d'euros pour recruter le Diable Rouge, qui avait déjà joué pour les Blues lors de la saison 2011-2012. Au cours de l'interview, Lukaku est également revenu sur les conditions de son départ d'Italie. "Je veux m'excuser auprès des fans de l'Inter car je pense que les choses auraient dû se passer différemment", a-t-il déclaré. "J'ai toujours dit que je portais l'Inter dans mon coeur, je vais y retourner, je l'espère vraiment. Je suis amoureux de l'Italie", a-t-il poursuivi. Lukaku a marqué son neuvième but cette saison mercredi au cours du match nul de Chelsea contre Brighton (1-1). Les joueurs de Thomas Tuchel, deuxièmes du championnat, se déplacent à Liverpool (3e) dimanche.