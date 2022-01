Le buteur belge devance Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois.

Romelu Lukaku a décroché le titre de Meilleur Belge à l'étranger de l'Année pour la deuxième année de suite lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers.

Lukaku, 28 ans, a brillé en première partie de sa saison en remportant notamment le titre de champion d'Italie avec l'Inter Milan. Le Diable Rouge a compilé 24 buts et 10 assists la saison dernière en Serie A. Il a ensuite inscrit quatre buts lors de l'Euro 2020 où la Belgique a été éliminée en quarts de finale contre l'Italie.

L'été dernier, Lukaku a quitté l'Inter Milan pour rejoindre Chelsea où il avait déjà évolué entre 2011 et 2014. Auteur d'un bon début de saison chez les Blues, il a ensuite été freiné par une blessure à la cheville et une contamination au coronavirus. Le meilleur buteur belge de l'histoire a aussi été au centre d'une polémique après avoir exprimé dans une interview à Sky Sports Italia qu'il n'était pas heureux à Chelsea. Une sortie médiatique qui lui a valu une suspension d'un match de la part de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, et une amende de 500.000 euros.

Avec 541 points, il devance le joueur de Manchester City Kevin De Bruyne (495) et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois (420) respectivement deuxième et troisième.

Lukaku et Chelsea en finale de l'EFL Cup

Après une victoire 2-0 à l'aller, Chelsea a confirmé mercredi en s'imposant à Tottenham (0-1) lors de la demi-finale retour de l'EFL Cup, la Coupe de la ligue anglaise. Romelu Lukaku, titulaire, a joué toute la rencontre à la pointe de l'attaque des Blues.

Chelsea, dominateur, a marqué le seul but de la rencontre via son défenseur central Antonio Rüdiger. Sur un corner, l'Allemand a envoyé le cuir dans le goal de Gollini, peu autoritaire, d'une reprise du dos (0-1, 18e). Tottenham, malgré quelques bons passages, s'est vu refuser deux penalties par le VAR (43e, 57e) ainsi que l'égalisation de Harry Kane, en position de hors-jeu (63e). L'autre demie mettra aux prises Arsenal à Liverpool.

Le match aller, prévu jeudi dernier, avait été reporté en raison d'un grand nombre de cas de Covid-19 chez les Reds. La Ligue anglaise de football a donc décidé d'inverser l'ordre des matches. Le match retour programmé le 13 janvier à Anfield reste d'actualité mais il devient le match aller, alors que Gunners et Reds se retrouveront le 20 à l'Emirates pour décider de celui qui affrontera Chelsea en finale, le 27 février à Wembley. Manchester City, éliminé en huitièmes de finale par West Ham, est quadruple tenant du titre.

