Romelu Lukaku de retour en prêt à l'Inter Milan ?

Un an après son départ tumultueux de Lombardie pour Londres, Big Rom' va-t-il revenir à ses anciennes amours ? L'administrateur délégué du club n'a pas démenti qu'un éventuel retour était à l'étude. Dans le sens des départs, l'ancien Brugeois et Roularien Ivan Perisic pourrait effectuer le chemin inverse, même s'il posera plus que probablement ses valises à Tottenham, un club entraîné par une vieille connaissance du club intériste: Antonio Conte.

Lukaku va-t-il retrouver le maillot nerazzurro © iStock