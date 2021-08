Romelu Lukaku retourne à Chelsea, club qu'il avait quitté en 2014. L'Inter Milan et le vainqueur de la dernière Ligue des Champions ont officialisé jeudi le transfert du Diable Rouge qui a signé un contrat de cinq ans avec les Blues.

Lukaku, 28 ans, quitte l'Inter après deux saisons, 95 matchs, 64 buts, un titre de champion d'Italie et un titre de meilleur joueur de la saison attribué par la Serie A pour retrouver Chelsea, son premier club étranger, où il n'avait pas réussi à s'imposer. Après trois saisons bien remplies à Anderlecht (champion de Belgique et meilleur buteur du championnat en 2010), l'avant-centre avait en effet posé ses valises à Stamford Bridge en 2011, à 18 ans, pour 15 millions d'euros.

Peu utilisé lors de sa première saison, il avait été prêté à West Bromwich Albion en 2012-2013. Avec 17 buts en 35 rencontres de Premier League, son passage à WBA avait été réussi. Chelsea choisissait de le prêter à Everton la saison suivante. A Goodison Park, il rencontrait Roberto Martinez, qui allait ensuite devenir son sélectionneur en équipe nationale. Ses 15 buts en 31 rencontres convainquait les 'Toffees' de le recruter définitivement, en échange de 35 millions d'euros, mettant ainsi un terme à sa première aventure avec Chelsea. 'Big Rom' terminait cette première expérience à Londres avec 15 matchs et aucun but inscrit.

Durant les trois saisons suivantes à Everton, il confirmait son statut de valeur sûre de la Premier League. Ce qui lui valait un transfert, en 2017, à Manchester United pour 84,7 millions d'euros. Deux ans plus tard, il s'envolait pour l'Italie, fortement voulu par Antonio Conte à l'Inter, qui déboursait 74 millions d'euros pour l'acquérir.

A San Siro, Lukaku prenait une nouvelle dimension. Deuxième de la Serie A et finaliste de l'Europa League la première saison, 'Big Rom' recevait le prix de Joueur de la saison en Europa League. La saison suivante, il menait l'Inter à la conquête d'un Scudetto qui manquait depuis 2010 en inscrivant 24 buts et délivrant 11 passes décisives.

J'ETAIS ENFANT, JE REVIENS AVEC PLUS D'EXPERIENCE

Sept ans après son départ du club, Romelu Lukaku est de nouveau un joueur de Chelsea après des passages à Everton, Manchester United et l'Inter Milan. "Je suis heureux et reconnaissant d'être de retour dans ce magnifique club", a réagi Lukaku, cité par le communiqué de Chelsea, jeudi.

"Depuis que j'ai quitté Chelsea, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas", a ajouté 'Big Rom'. "Mais ces expériences m'ont rendu plus fort et le défi sera d'aider le club à remporter encore plus de trophées. J'ai hâte de commencer cette aventure et aider le club à décrocher plein de succès." Débarqué à 18 ans à Stamford Bridge, Lukaku avait connu un premier passage difficile avec le club londonien entre 2011 et 2014. Peu utilisé, il avait été prête une saison à West Bromwich Albion puis une saison à Everton avant d'être acquis définitivement par les Toffees. Il n'avait alors joué que 15 matches et inscrit aucun but pour les Blues. "J'étais un enfant quand j'étais arrivé ici et j'avais beaucoup à apprendre. Maintenant, je reviens en étant plus mature et avec plus d'expérience. La relation que j'entretiens avec le club signifie beaucoup pour moi. Je suis un fan de Chelsea depuis que je suis enfant et c'est un sentiment incroyable de revenir et de les aider à gagner des titres. Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j'espère que nous aurons beaucoup de succès ensemble."

