Paulo Dybala a été élu mardi meilleur joueur de la saison 2019-2020 en Serie A, le championnat italien de football. L'Argentin de 26 ans a compilé 11 buts et 11 assists pour la Juventus en 33 matches de championnat pour la Juventus. Au total, Dybala a inscrit 17 buts et délivré 14 assists en 45 matches.

La Juventus a également remporté le prix du meilleur gardien avec Wojciech Szczesny. Le Néerlandais Stefan de Vrij, équipier de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, a été élu meilleur défenseur. Alejandro Gomez, qui évolue à l'Atalanta avec Timothy Castagne, a décroché le prix du meilleur milieu de terrain. Ciro Immobile (Lazio) a été élu meilleur attaquant et Dejan Kulusevski (Parme) meilleur espoir.

La Gazzetta dello Sport a également publié son classement des 100 meilleurs joueurs de la saison avec Paulo Dybala en tête devant Ciro Immobile et Cristiano Ronaldo. Papu Gomez, quatrième, complète le top 5 avec Romelu Lukaku. "23 buts pour sa première saison, une moyenne de 6,42 et un travail énorme effectué pour son équipe", a écrit le quotidien italien à propos du Diable Rouge.

Dans ce classement, on retrouve également Radja Nainggolan (15e), Dries Mertens (46e) et Timothy Castagne (84e).

La Juventus a également remporté le prix du meilleur gardien avec Wojciech Szczesny. Le Néerlandais Stefan de Vrij, équipier de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, a été élu meilleur défenseur. Alejandro Gomez, qui évolue à l'Atalanta avec Timothy Castagne, a décroché le prix du meilleur milieu de terrain. Ciro Immobile (Lazio) a été élu meilleur attaquant et Dejan Kulusevski (Parme) meilleur espoir. La Gazzetta dello Sport a également publié son classement des 100 meilleurs joueurs de la saison avec Paulo Dybala en tête devant Ciro Immobile et Cristiano Ronaldo. Papu Gomez, quatrième, complète le top 5 avec Romelu Lukaku. "23 buts pour sa première saison, une moyenne de 6,42 et un travail énorme effectué pour son équipe", a écrit le quotidien italien à propos du Diable Rouge. Dans ce classement, on retrouve également Radja Nainggolan (15e), Dries Mertens (46e) et Timothy Castagne (84e).