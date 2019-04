Romelu Lukaku croit à l'exploit

Battu 0-1 à l'aller, Manchester United est condamné à un nouvel exploit, mardi, à Barcelone, en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Au tour précédent, les 'Red Devils' avaient renversé la situation en s'imposant 1-3 au Paris Saint-Germain après avoir perdu l'aller 0-2. "Le Barça n'est pas le PSG, il a plus d'expérience. Mais nous devons être confiants et aller au Camp Nou avec passion et nous procurer davantage d'occasions de but", a déclaré sur le site de l'UEFA Romelu Lukaku, auteur d'un doublé au Parc des Princes en huitième de finale.

