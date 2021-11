Romelu Lukaku s'est classé 12e du classement du 65e Ballon d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur de l'année et remis par le magazine français France Football, dont le vainqueur sera connu lundi soir à Paris.

Lukaku, 28 ans, a joué un rôle important dans la conquête du titre de champion d'Italie de l'Inter Milan, le premier depuis 2010, la saison dernière. Il avait inscrit 24 buts en 36 matches de championnat. L'été dernier, il a quitté le club milanais pour rejoindre Chelsea, son club de coeur, pour un montant de 115 millions d'euros. Il a inscrit 4 buts en 12 matches pour les Blues cette saison.

Avec les Diables Rouges, il avait inscrit quatre buts lors de l'Euro mais n'avait pas pu éviter l'élimination en quarts de finale contre l'Italie, future lauréate. En septembre dernier, il a également fêté sa 100e sélection en équipe nationale lors de la victoire 3-0 contre la Tchéquie.

Kevin De Bruyne est également dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or et sera dans le top 10 car la 11e place a été attribuée au Norvégien Erling Haaland. Jamais un Belge n'a remporté cette distinction. Le meilleur résultat belge est une quatrième place avec Paul Van Himst en 1965 et Wilfried Van Moer en 1980.

Thibaut Courtois est lui dans les candidats pour le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien, et Jérémy Doku pour le Trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans.

